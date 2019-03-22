Son Dakika Haberleri: İdo'dan Seferlere "Miting" Düzenlemesi

İdo'dan Seferlere "Miting" Düzenlemesi

15 dakika önce

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), 24 Mart'ta Yenikapı Etkinlik Alanında yapılacak miting dolayısıyla sefer saatlerinde değişiklik yapıldığını bildirdi.

İdo'dan Seferlere
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), 24 Mart'ta Yenikapı Etkinlik Alanında yapılacak miting dolayısıyla sefer saatlerinde değişiklik yapıldığını bildirdi.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada, 24 Mart saat 14.00'te Yenikapı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle Yenikapı Terminaline gelen-giden araç-yolcu trafiğinin 08.00-19.00 saatleri arasında güvenlik noktalarından kontrollü olarak belirtilmiş güzergahlardan yapılacağı belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Etkinlik sebebiyle 08.00-19.00 saatleri arasında Harem-Sirkeci-Harem hattındaki seferlerimiz karşılıklı olarak gerçekleştirilemeyecektir, 13.45-15.45 saatleri arasında Yenikapı- Yalova seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Miting nedeniyle Yenikapı-Yalova, Yenikapı- Bursa ve Bandırma-Yenikapı-Bostancı hatlarımızda sefer saatlerimizde değişiklik olmuştur; 17.45 Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferimiz 18.30'da yapılacaktır, 17.30 Yenikapı-Bursa hızlı feribot seferimiz 19.00'da yapılacaktır, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferimiz 16.30'da yapılacaktır."

Etkinlik sebebiyle Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı- Kadıköy ve Bursa-Yenikapı-Kadıköy hatlarında da yolcu tahliyesi için iskele değişikliği yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14.30 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy seferimizin Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacaktır. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecektir.
16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferinizin Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacaktır. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecektir. Etkinlik sebebiyle 07.45 Yenikapı-Yalova seferimize miting nedeniyle Sirkeci sahil yolu güzergahını kullanarak ve biletlerinizi polis kontrol noktalarında ibraz ederek katılabilirsiniz. 09.45 Yenikapı-Yalova seferimiz için 08: 30'da Yenikapı Terminalinde olacak şekilde gerekli önlemleri almanızı rica ederiz. 11.45 Yenikapı-Yalova seferimiz için miting nedeniyle araç alınamayacaktır. Sadece yaya yolcu taşınabilecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:40 Kaynak: AA

İstanbul Deniz Otobüsleri, Güncel
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