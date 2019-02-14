Son Dakika Haberleri: İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri

14 dakika önce

MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İdo ve Budo'dan Sefer İptalleri, System.String[]
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle;

İDO'nun iptal edilen seferleri

-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

-07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

BUDO'nun iptal edilen seferleri

-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

-10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

-12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:49 Kaynak: DHA

Armutlu, İstanbul, Bursa, İstanbul Deniz Otobüsleri, Ekonomi
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