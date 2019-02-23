Son Dakika Haberleri: İDO ve BUDO seferleri yapılamayacak

İDO ve BUDO seferleri yapılamayacak

1 saat önce

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi, İDO ve BUDO seferlerinden bazıları programdan kaldırıldı.

İDO ve BUDO seferleri yapılamayacak, System.String[]
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi, İDO ve BUDO seferlerinden bazıları programdan kaldırıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:15 

İstanbul Deniz Otobüsleri, Ekonomi
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