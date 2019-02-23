İDO ve BUDO seferleri yapılamayacak
1 saat önce
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi, İDO ve BUDO seferlerinden bazıları programdan kaldırıldı.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi, İDO
ve BUDO seferlerinden bazıları programdan kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:15
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