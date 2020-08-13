"İdrar kaçırma ile prostat kanserinin doğrudan ilgisi yok" - Son Dakika

"İdrar kaçırma ile prostat kanserinin doğrudan ilgisi yok"

PROSTAT kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türü olmasına rağmen uzun süre hiçbir belirti vermeden ilerliyor.

PROSTAT kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türü olmasına rağmen uzun süre hiçbir belirti vermeden ilerliyor. Erken teşhis ve tedavinin önemine değinen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ziya Akbulut,  idrar kaçırmanın prostat kanseri ile bir ilgisi olmadığını belirterek "Prostat kanseri ilerleyinceye kadar hastaların hissedeceği belirgin bir sıkıntıya yol açmaz.  Akciğer kanserinden sonra erkeklerde kansere bağlı en sık 2'inci ölüm sebebidir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ziya Akbulut, erkeklerde en sık görülen prostat kanserine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Akbulut, prostat kanserinin çoğunlukla ileri yaşta görüldüğünü belirterek, "Prostat kanseri, prostat bezinden gelişen, çoğunlukla ileri yaşta sadece erkeklerde görülen bir kanser türüdür. Erken teşhisle tamamen tedavi şansı bulunması ve nispeten diğer kanserlere göre daha sık görülmesi prostat kanserine ve tedavilerine ilgiyi arttırmıştır. Her geçen gün daha yeni ve etkin tedaviler geliştirilmektedir" dedi.

"İDRAR KAÇIRMAYLA DİREKT İLGİSİ YOK"Prostat kanserinin sinsi seyrettiğine değinen Prof. Dr. Akbulut, 50 yaşından sonra düzenli doktor takibi gerektiğine dikkati çekerek şöyle devam etti: "Prostat kanserinin idrar kaçırma ile direkt bir ilişkisi yoktur. İleri evre kanserlerde veya tedavi sonrasında idrar kaçırma görülebilir. Prostat kanseri ilerleyinceye kadar hastaların hissedeceği belirgin bir sıkıntıya yol açmaz, kan testleri ve muayene ile tespit edilebilir. Bu yüzden hastaların 50 yaşından sonra düzenli doktor kontrolüne gitmesi tam tedavi şansını yakalayabilmesi için önerilmektedir. Prostat kanseri erkeklerde en sık tanı konulan kanser türüdür. Akciğer kanserinden sonra erkeklerde kansere bağlı en sık 2'inci ölüm sebebidir. Bir erkeğin hayatı boyunca prostat kanseri geliştirme riski yüzde 16 iken buna bağlı ölüm riski yüzde 2.9 olarak hesaplanmıştır.""GENETİK VE IRKSAL FAKTÖRLERE DİKKAT"Prof. Dr. Akbulut, bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riskinin yüzde 16 civarında olduğunu ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: "Prostat kanseri riski 50 yaş üzerinde her sene daha da artmaktadır. Ancak özellikle birinci derece akrabasında prostat kanseri olanlar için 40'lı yaşlar kontrol için uygun olacaktır. Ayrıca ırksal ve çevresel faktörler de prostat kanseri gelişmesinde önemli olabilmekte. Örneğin Japon ırkında bu kanser daha nadir görülmesine rağmen Amerika doğumlu Japon kökenli hastalarda görülme sıklığı artmaktadır." "TEDAVİ EDİLMEZSE METASTAZ YAPABİLİR"Prostat kanserinin tedavi edilmediğinde metastaza yol açabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Akbulut, tedavi yöntemlerine ilişkin sözlerini şöyle noktaladı:

"Prostat kanseri diğer kanserlere göre genellikle daha yavaş ilerler, daha iyi seyreder. Ancak bu süreçte tanı konulup tedavi edilmezse evresine bağlı olarak metastaz yapabilir. Evresi yükseldikçe bu risk de artmaktadır. Prostat kanserinin tedavisi birçok branşın ortak katılımı ile yönetildiğinde daha da iyi sonuçlar alınabilmektedir. Hastalığın evresine göre ve hastanın genel durumuna bağlı olarak hastalara farklı tedavi seçenekleri sunulabilmektedir. Cerrahi, radyoterapi, hormon tedavisi ve kemoterapi şu anda günümüzde önerilen başlıca tedavi yöntemleridir."


- İstanbul
Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:08

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'İdrar kaçırma ile prostat kanserinin doğrudan ilgisi yok' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz         
13:36
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası için ikinci bir gece daha düzenleyecek Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası için ikinci bir gece daha düzenleyecek         
13:35
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti         
13:19
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme yeniledi Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme yeniledi         
13:19
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
13:15
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı         
12:57
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti         
12:19
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi         
12:18
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı         
12:17
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu         
12:05
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı         
11:49
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti         
11:19
İnce, İnce, "CHP'yi bölüyorsun" diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi         
11:16
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir         
11:14
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak         
11:12
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti         
10:59
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı         
10:36
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor         
10:33
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı         
10:02
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem         
09:42
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu         
09:37
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi         
09:29
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti         
09:17
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir         
08:35
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu         
07:41
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi         
22:13
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu         
18:58
Bodrum'da kadınların Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
17:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 16:31:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "İdrar kaçırma ile prostat kanserinin doğrudan ilgisi yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei