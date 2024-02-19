İdris Nebi Yılmaz: 'Türkiye artık kökleri ile barışıp, dostları ile kucaklaşmalı'

Advertorial Sondakika

ICC Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nebi Yılmaz'ın ifadelerine göre, bu öneri Nijer'deki "İstanbulewa" topluluğunun varlığından ilham alınarak yapıldı. Nijer'deki bu topluluk, kendilerini "Türkiye'den gelenler" olarak tanımlıyor ve Türkiye ile köklü bir bağ kurmuş durumda. Yılmaz, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını ve dünyanın da eski dünya olmadığını vurgulayarak, köklere yeniden bağlanmanın daha kolay ve gerekli olduğunu ifade ediyor.

"Nijer'de Kendine İstanbulewa diyen bir topluluk var. Kendilerini 'Türkiye'den gelenler' olarak adlandırıyorlar. Türkiye artık kökleri ile barışıp, dostları ile kucaklaşmalı."

"Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur" sözünü değerlendiren ICC Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nebi Yılmaz, bu söylemi tamamen doğru bulmasa da Türkiye'nin köklerini ve eski bağlarını güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu doğrultuda, Türkiye'nin Afrika'daki varlığını güçlendirecek adımların atılması gerektiğini belirtiyor.

İdris Nebi Yılmaz, "Birlikten kuvvet doğar" diyerek, Türkiye'nin artık bu adımları atacak güce sahip olduğunu vurguluyor. Bu konuda inisiyatif alacak birçok kişi, kurum ve firma olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin bu adımları atmaya hazır olduğunu ifade ediyor ve "Ülkemiz için hem şirketimiz hem de çalışanlarımız hazırız. Devletimizin bize yol göstermesi durumunda, elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız." Diye ekliyor.

Türkiye'nin Afrika'daki varlığını güçlendirmek ve köklere yeniden bağlanmak için atılacak adımların önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını ve dünya ile entegre bir şekilde hareket etmesi gerektiğini dile getiriyor.

Türkiye'nin Afrika'daki Türk birliğinin bir kolu olması fikri, Türkiye'nin Afrika'daki etkisini artırarak, bölgedeki Türk topluluklarını güçlendirebilir ve Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştırabilir. Bu öneri, Türkiye'nin dış politikasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

İdris Nebi Yılmaz'ın önerileri doğrultusunda Türkiye, Afrika'daki köklerine yeniden bağlanabilir. Türkiye'nin Afrika'daki varlığını güçlendirmek ve Türk toplulukları ile bağlarını güçlendirmek için atılacak adımların, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkisini artıracağına inanılıyor.