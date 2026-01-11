İETT'den Bayrampaşa Lisesi'ne Bilgisayar Desteği

(İSTANBUL) - Dünyanın en büyük toplu ulaşım kurumlarından olan ve bir günde 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, işletme ve yatırım çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyor. Bu kapsamda, İstanbul Bayrampaşa Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi'ne İETT tarafından bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

Bir günde 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, işletme ve yatırım çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyor. Bu kapsamda, İstanbul Bayrampaşa Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi'ne İETT tarafından bilgisayar laboratuvarı kurularak, 25 adet bilgisayar seti, 1 adet yazıcı, 2 adet tarayıcı, 1 adet projeksiyon ve 1 laptop desteği sağlandı.

Sağlanan bu destek kamu yararı gözetilerek İETT bünyesinde bulunan ve aktif olarak kullanılmayan cihazların yeniden modernize edilmesi ve ilave herhangi bir mali harcama yapılmadan sağlandı.

İstanbul Bayrampaşa Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Müdürü Tülin Özdemir de sağlanan destek için İETT'ye teşekkürlerini iletti. İETT, sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerin teknolojiye daha kolay erişimi ve eğitim deneyimlerinin daha da gelişmesi için sosyal sorumluluk projelerine devam edecek.