İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı: İşte otobüsün karıştığı o anlar - Son Dakika
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İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı: İşte otobüsün karıştığı o anlar

16.05.2022 11:19

İstanbul'da bir belediye otobüsü şoförü, psikolojisinin bozulduğunu belirterek aracı durdurdu ve aracı daha fazla süremeyeceğini söyledi. Otobüsteki yolcular duruma tepki gösterirken, şoför, "Elim, ayağım titriyor. Ben bu şekilde gitmiyorum" dedi. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sürücü 20 dakikalık bir bekleyişten sonra yoluna devam etti.

İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü bir anda otobüsü yolun kenarına park edip kontak kapattı. Olaya anlam veremeyen yoldan geçen vatandaşlar ve yolcular şaşkına döndü.

Geçtiğimiz günlerde Cebeci-Eminönü seferini yapan 36CE hat numaralı otobüsün şoförü, duraktaki yolcuları aldıktan kısa bir süre sonra psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek, otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Duruma tepki gösteren yolcular, şoför ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şoför, bu şekilde hareket edemeyeceğini belirtti.

Yolda giderken bir anda durdu: İETT şoförü 'elim ayağım titriyor' deyip kontak kapattı!

"ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

Şoför, işe geç kalacaklarını dile getiren yolculara ise, "Elim, ayağım titriyor" şeklinde cevap verdi. Bir kadın yolcunun, yaşanan tartışma sırasında "Yapmayın, korkuyorum" dediği duyuldu.

Yolda giderken bir anda durdu: İETT şoförü 'elim ayağım titriyor' deyip kontak kapattı!

CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansırken, yaklaşık 20 dakika sonra otobüsün hareket ettiği öğrenildi.

İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı: İşte otobüsün karıştığı o anlar
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İstanbul, Eminönü, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı: İşte otobüsün karıştığı o anlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı: İşte otobüsün karıştığı o anlar - Son Dakika
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