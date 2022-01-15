İETT ŞOFÖRÜNE SALDIRAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da trafikte tartıştığı İETT şoförünü darp edip tabancasıyla havaya ateş açan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ali İ.E. poliste verdiği ifadesinde, "Poğaça almak için durmuştum. Otobüs geçemeyince bana tepki gösterdiler. Otobüs şoförü bana küfür edince kendimi kaybettim" dedi.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi, Girne caddesi üzerinde geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda, Ali .İ.E., trafikte tartıştığı İETT şoförü Hüsnü A.(32)'i darp etmiş, elindeki tabancayla da havaya ateş açarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi dün akşam saatlerinde Silivri'de yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Ali İ.E'nin daha önceden kasten yaralama ve tehdit suçlamalarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde, "Poğaça almak için kısa süreliğine durmuştum. Otobüs bulunduğum yerden geçemeyince, kalabalık bir grup bana tepki gösterdi. Daha sonra o kalabalık dağıldı. Otomobilimi çekmeye çalışırken, otobüsün şoförü bana küfür etmeye başlayınca kendimi kaybettim. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlan buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.