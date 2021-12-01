İETT şoförüyle ambulans sürücüsü arasında yol tartışması! İETT şoförü görevden alındı - Son Dakika

İETT şoförüyle ambulans sürücüsü arasında yol tartışması! İETT şoförü görevden alındı

Bayrampaşa'da İETT şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü arasında fiziksel şiddetin de olduğu bir kavga yaşandı. Araya yolcuların girmesiyle kavga son bulurken, o anlar kamera ile kayıt altına alındı.

Bayrampaşa Otogar Hal kavşağında İETT şoförü ile ambulans sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. İki sürücü de araçtan indi. YUMRUKLADI İETT sürücüsü ambulans sürücüsünü yumrukladı. Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kavga kısa süre sonra sona erdi ancak laf atmalar sürünce sürücüler ikince kez birbirine girdi. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI Araya yolcular girerek İETT sürücüsünü engellemeye çalıştı. İETT'den edinilen bilgiye göre sürücü Mehmet K. hakkında soruşturma başlatılıp görevden uzaklaştırıldı.

Son Dakika

Babasını öldüren şahıstan şaşkınlık yaratan sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın

Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a yaylım ateşi: Bak aslanım!

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı

Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı

Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok!

Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız

Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi

Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!