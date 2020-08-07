İEÜ ve PwC'den eğitime destek için örnek iş birliği - Son Dakika

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi, öğrencilerin staj imkanını geliştirmek ve uluslararası isimlerden ders almalarını sağlamak amacıyla, dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firmalarından PwC ile iş birliği gerçekleştirdi.

Yapılan anlaşmayla birlikte PwC firması, İEÜ Muhasebe ve Denetim Bölümü öğrencilerine öncelikli staj ve iş olanağı sağlayacak. Ayrıca, müfredatta yer alan bazı dersler, firmanın yurt dışındaki ofislerinde de görev yapan üst düzey yöneticiler tarafından verilecek. Muhasebe ve denetim alanında birçok bilimsel çalışmaya imza atan İEÜ, PwC yetkilileri ile ortak projeler hayata geçirecek. Öğrencilere, mezun olmadan iş dünyasıyla tanışma fırsatı sunan iş birliğine ilişkin protokol, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve PwC Şirket Ortağı Mehmet Karakurt tarafından imzalandı. İEÜ Mütevelli Heyet Salonu'nda yapılan törene İEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Levent Eren ve Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı ve akademisyenler de katıldı.

Öğrencilerimiz için fırsat

Törende konuşan Prof. Dr. Aşkar, çok önemli bir iş birliğine imza attıklarına dikkat çekerek, "Bu iş birliği, öğrencilerimizin üniversitemizde edindiği akademik bilgileri uygulamaya geçirme imkanı bulması ve sektör tecrübesi olan isimlerle tanışarak kendilerini geliştirmesi açısından çok değerli. Bizler, öğrencilerimizin diploma almayı beklemeden iş hayatına entegre olması, kendilerine uygun sektör ve alanları deneyimlemesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de gençlerimizin önünü açıyor, onlara fırsatlar sunuyoruz. Sektöründe kendini kanıtlayan PwC ile gerçekleştirilen iş birliği de bunun en güzel örneklerinden biri. Önümüzdeki süreçte hem yurt dışı hem de yurt içindeki firmalarla iş birliği yaparak, öğrencilerimize sağladığımız imkanları geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yakından takip ettiğimiz bir üniversite

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile bugüne kadar birçok ortak çalışma yaptıklarını vurgulayan PwC Şirket Ortağı Mehmet Karakurt ise, "İzmir Ekonomi Üniversitesi, kendini hızla geliştiren, bizim çok önem verdiğimiz ve yakından takip ettiğimiz bir üniversite. Üniversiteden mezun olan birçok genci, firmamızda işe aldık. Sadece İzmir değil, Ankara ve İstanbul ofisimizde de görev yapan İzmir Ekonomili arkadaşlarımız var. Hepsinden çok memnunuz. Daha önce de üniversiteye gelerek, birçok derse katıldım. İmzalanan protokolle, uzun süredir devam eden ilişkimizi belirli bir çerçeve içine aldık. İki kurumun bir araya gelmesi, birçok ortak çalışmanın hayata geçmesine de zemin hazırlayacak" diye konuştu.

Fakültemiz her daim önde

Dekan Prof. Dr. Çangarlı ise, "Fakültemiz bünyesindeki tüm akademisyenlerimiz, sektör tecrübesi olan, alanına hakim ve tanınan isimlerden oluşuyor. Bunun tüm avantajlarını öğrencilerimize yansıtıyoruz. Pandemi sürecinde dahi, sektörünün lider isimlerini üniversitemizin teknolojik altyapısı sayesinde öğrencilerimizle buluşturduk. Sadece akademik eğitimle sınırlı kalmıyor; gençlerimizin ufkunu açan, çevre edinmelerini sağlayan adımlar atıyoruz. Bu anlayışımızın vazgeçilmez bir sonucu olarak, iş birliklerini de çok önemli buluyoruz. PwC ile sağlanan birliktelik, bizleri daha da güçlendirecek, öğrencilerimizi bir adım öne çıkaracak" dedi. - İZMİR