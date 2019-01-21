Son Dakika Haberleri: Ifc ve Tüsiad Özel Sektör Gelişimi İçin İşbirliğini Artırıyor

Ifc ve Tüsiad Özel Sektör Gelişimi İçin İşbirliğini Artırıyor

1 saat önce

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) imzaladıkları anlaşma ile, Türkiye'de özel sektörün gelişimine katkıda bulunmak için belirli sektör ve temalar dahilinde işbirliğini artırma kararı aldı.

Ifc ve Tüsiad Özel Sektör Gelişimi İçin İşbirliğini Artırıyor, System.String[]
Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) imzaladıkları anlaşma ile, Türkiye'de özel sektörün gelişimine katkıda bulunmak için belirli sektör ve temalar dahilinde işbirliğini artırma kararı aldı.

Cinsiyet eşitliği, uluslararası ticaret, rekabetçilik, bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları, kurumsal yönetim, dijital ekonomi ve dönüşüm alanları her iki kurum için ortak ve öncelikli çalışma alanları olarak belirlendi.

IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat, "TÜSİAD ile ilişkilerimizi ve işbirliğimizi derinleştirme fırsatından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliği, yıllardır birlikte önemli işler başardığımız Türkiye özel sektörüne desteğimizi artırmak için yeni fırsatlar oluşturmamıza ve IFC'nin küresel deneyimlerini TÜSİAD'ın temsil ettiği kurumlara aktarabilmemize imkan verecek" dedi.

TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası da, TÜSİAD olarak derneğin önceliklerinin daha iyi işleyen bir demokrasi, hukukun üstünlüğü, makro ekonomik istikrar, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, dijital dönüşüm ve sosyal ilerleme olduğunu söyledi.

Kaleağası, IFC ile gerçekleşen yeni işbirliğinin Türkiye'nin küresel ekonomiye katkısının desteklenmesi konusunda Türk iş dünyasının analiz ve etki yeteneğinin yükseltilmesi açısından çok önemli bir fırsat olduğunu da ekledi. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:47 Kaynak: DHA

Ekonomi
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