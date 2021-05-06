IFPMA'dan ABD'nin Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına verdiği desteğe tepki - Son Dakika

Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu (IFPMA), ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasını desteklemesine tepki gösterdi.

Cenevre merkezli IFPMA'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkından geçici olarak feragat edilmesini destekleme taahhüdü, "hayal kırıklığı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 aşılarının dünya çapında hızlı ve eşit bir şekilde paylaşılmasını sağlama hedefiyle tamamen uyumluyuz. Fakat sürekli olarak belirttiğimiz gibi (patentlerden) bir feragat, karmaşık bir sorunun ne olduğuna dair basit ama yanlış bir yanıttır. Kovid-19 aşılarının patentlerinden feragat etmek, üretimi artırmayacak veya bu küresel sağlık kriziyle savaşmak için gereken pratik çözümleri sağlamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Patent haklarının geçici olarak kaldırılmasının, Kovid-19 aşı üretiminde aksamaya yol açabileceği belirtilen açıklamada, aşıların üretimi ve dağıtımını engelleyen "gerçek sorunların" ele alınması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, tedarik zincirlerindeki ham madde ve bileşenlerin kıtlığının giderilmesi ve zengin ülkelerin fakir ülkelerle Kovid-19 aşılarını paylaşması çağrısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise ABD'nin bu kararına övgüde bulunmuş, "Bu, Kovid-19 ile mücadelede muazzam bir an." ifadesini kullanmıştı.