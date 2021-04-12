İGD Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı - Son Dakika

Pandemi koşullarına uygun olarak Büyükçekmece'de bulunan Onur Balık Restoran'da toplanan yönetim kurulu, Başkan Mehmet Mert yönetiminde 3 senelik görev sürelerinde yapacakları projeleri konuştu.

"BİRLİKTE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ"

İGD Nisan ayı toplantısında 26 kişiyle yönetim kurulu toplantısını yaparak komisyonları belirledi ve gelecek çalışmalar için kolları sıvadı. Toplantıda konuşan Başkan Mehmet Mert, "Yeni yönetimde yer alan tüm arkadaşlara bu 3 senelik süre zarfında başarılar diliyorum. Birlikte güzel projelere imza atacağımız arkadaşlarımla omuz omuza gazetecilik mesleğinin evrensel etik değerlerine ahlakına ve vicdanına uygun işler yapacağımıza olan inancım da tamdır. Derneğimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

İGD Başkan Vekilliğine Mustafa Dolu, genel sekreterliğe Hasan Hınıslı, muhasip üyeliğe Remzi Tanış ve başkan yardımcılığı görevine; Hüseyin Çetiner, Velal Karaali, Müge Cesur Özmen getirildi. İGD yeni yönetim kurulunda bulunan diiğer 19 kişi ise İGD Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Gündeme ek madde olarak yönetim kurulu üyesi Tolga Öztürk'ün gündeme önerdiği geçtiğimiz gün Esenyurt Belediye Meclis toplantısından dışarı çıkartılan İGD üyesi meslektaşımız Emin Beyaz ile ilgili İGD Yönetim Kurulu şu açıklamayı yaptı:

Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Esenyurt Belediyesi Meclis Toplantısı sırasında, İstanbul Gazeteciler Derneği(İGD) üyesi gazeteci Emin Beyaz, meclis salonundan pandemi gerekçe gösterilerek güvenlik görevlileri tarafından çıkarılmış, konu ulusal medyaya kadar birçok medya kuruluşunda gündeme gelmiştir.

Pandemi sebebiyle meclis oturumlarına gazetecilerin alınmaması yönünde karar aldıklarını bildiren Esenyurt Belediyesi'nin bu açıklamasını dikkate alarak, sebep ne olursa olsun bir gazeteciye karşı daha saygılı ve anlayışlı tavırla davranılması gerektiğini aksi davranışa her zaman karşı olduğumuzun bilinmesini isteriz. Gazeteci Emin Beyaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, Esenyurt Belediyesi'nden de bundan sonraki süreçte, oluşacak durumlar karşısında gazetecilere karşı daha hassas davranmasını bekliyoruz.