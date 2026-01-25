İGDAŞ'tan Down Sendromlu Çocuğa Sahip Aileye Kaçak Gaz Cezası - Son Dakika
İGDAŞ'tan Down Sendromlu Çocuğa Sahip Aileye Kaçak Gaz Cezası

İGDAŞ\'tan Down Sendromlu Çocuğa Sahip Aileye Kaçak Gaz Cezası
25.01.2026 10:02
Arnavutköy'de down sendromlu çocuğu olan bir baba, İGDAŞ'tan 21 bin TL kaçak gaz cezası aldı.

Arnavutköy'de down sendromlu çocuğuyla birlikte yaşayan bir vatandaş, iddiaya göre İGDAŞ tarafından "kaçak doğalgaz kullanımı" gerekçesiyle 21 bin 189 TL cezayla karşı karşıya kaldı. Kiracı olarak oturduğu binada sayaç değişimi sonrası kesilen cezaya itiraz eden aile, "Kaçak kullanım yapmamız mümkün değil" diyerek duruma tepki gösterdi.

Olay, Arnavutköy'ün Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Raif Çiçek isimli vatandaşın kiracı olarak yaşadığı binada, İGDAŞ tarafından prosedür gereği 10 yılda bir yapılan doğalgaz sayacı değişim işlemi gerçekleştirildi. Sayaç değişiminin ardından, sökülen eski sayacın laboratuvar incelemesinde "gaz kaçağı tespit edildiği" gerekçesiyle Raif Çiçek adına 21 bin 189 liralık kaçak kullanım faturası oluşturuldu. Çiçek, duruma itiraz ederek İGDAŞ'a gitti ve şikayetçi oldu. Yetkililer yerinde inceleme için ekip gönderileceğini belirtti ancak daha sonra kimse gelmedi. Konuyla alakalı süreç devam ederken Down sendromlu oğluna bakmak zorunda olan baba, yetkililerden yardım istedi.

"Ne benim ne ev sahibinin haberi vardı"

Down sendromlu çocuğu bulunduğunu ve evde doğalgazı zorunlu olarak kullandığını belirten Raif Çiçek, sayaç değişiminden kendisinin ve ev sahibinin haberdar edilmediğini öne sürdü. Çiçek, "Sayaç 10 yılı doldurduğu için değiştirilmiş ama ne bana ne ev sahibine bir bildirim yapıldı. Aylar sonra ceza geldi. Kaçak kullanımla suçlandım. Saatle oynama şansım yok. Ben mühendis değilim. Faturalarımı da düzenli ödüyorum. Engelli çocuğum var. Soğuk havalarda yakmak zorundayım. Buna rağmen 'az tüketmişsin' denilerek ceza kesildi. Bu hem usulsüz hem de vicdansızca" diye konuştu.

Binada yaşayan ve ev sahibi olan Üzeyir Açıkgöz ise, kendilerine yapılan bilgilendirmenin yetersiz olduğunu savundu. Açıkgöz, "Sayaç sökülmüş, laboratuvara gönderilmiş ve 'iç borusu delinmiş' denilmiş. Peki biz mi deldik? Müdahale yok deniliyor ama ceza bize kesiliyor. Madem teknik bir arıza var, bunun bedeli vatandaşa yüklenmemeli. 21 bin liralık cezayı ödeyecek gücümüz yok" ifadelerini kullandı.

İtiraz süreci başlatıldı

Raif Çiçek'in, İGDAŞ'a resmi itirazda bulunduğu ve sayaçla ilgili yeniden inceleme talep ettiği öğrenildi. İGDAŞ ekiplerinin sayaçta tekrar kontrol yapacağı belirtildi. Aile, cezanın iptal edilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Engelliler, 3. Sayfa, Enerji, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İGDAŞ'tan Down Sendromlu Çocuğa Sahip Aileye Kaçak Gaz Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İGDAŞ'tan Down Sendromlu Çocuğa Sahip Aileye Kaçak Gaz Cezası - Son Dakika
