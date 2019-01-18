Iğdır'da 20 Yanvar Şehitleri Anıldı
1 saat önce
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Merkezi, 1990 yılında Azerbaycan Azatlık meydanında Sovyetler Birliği tarafından katledilen şehitler anıldı.
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Merkezi, 1990 yılında Azerbaycan
Azatlık meydanında Sovyetler Birliği
tarafından katledilen şehitler anıldı. Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
konferans salonunda düzenlenen ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katıldığı programda konuşan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey
, 20 Yanvar katliamının hüzünlü ve bugünki bağımsız Azerbaycan'ın temelini atan önemli bir olay olduğunu belirtti. Gülbey, "Azerbaycan'da bağımsızlık ateşinin yıldönümü sayılan 20 Ocak 1990 yılı aslında bir kara bayramdır. O gün azaldık meydanına yığılan Azerbaycanlı kardeşlerimiz bağımsız bir Azerbaycan için canlarını hiçe saymış bir bayrama gider gibi ölüm kusan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği (SSCB) tanklarının üstüne gitmiş, kendisi ölmüş ama evlatlarının bağımsızlığını kurtarmıştır. O büyük insanları rahmetle anıyorum" dedi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:27 Kaynak: İHA
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