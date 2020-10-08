Iğdır'da Azerbaycan'da destek için bir mahallenin adı "Karabağ" olarak değiştirildi - Son Dakika

Iğdır'da Azerbaycan'da destek için bir mahallenin adı "Karabağ" olarak değiştirildi
08.10.2020 12:07
Iğdır'ın Melekli beldesindeki bir mahalleye, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Azerbaycan toprağı Karabağ'ın adı verildi.
Iğdır'ın Melekli beldesindeki bir mahalleye, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Azerbaycan toprağı Karabağ'ın adı verildi.
Türkiye'nin Ermenistan sınırında bulunan beldenin Melekli Belediyesi, Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'a destek için meclis toplantısı düzenledi.
Belediye Başkanı Eray Coşar başkanlığında toplanan mecliste, beldedeki Güneşli Mahallesi'nin adının "Karabağ" olarak değiştirilmesi için oylama yapıldı.
Meclis toplantısında oy birliğiyle mahalleye, Azerbaycan toprağı olan ve Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'ın adı verildi.
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