Iğdır\'da Fahiş Fiyat Denetimleri Sürüyor

Iğdır'da yaklaşan ramazan öncesinde işletmelere yönelik denetim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı ekiplerince Türkiye genelinde 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Iğdır'da restoran, fırın ve kasaplara yönelik kontroller yapıldı. Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince restoranlarda yapılan denetimlerde, fiyat tarifelerinin iş yerlerinin giriş kapısında ve hizmet sunulan masaların üzerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bulundurulup bulundurulmadığı kontrol edildi. Ayrıca menü fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılarak uyumsuzluk olup olmadığı incelendi. Kasaplara yönelik denetimlerde ise et ürünlerinin alış ve satış fiyatları karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığı denetlendi. Fırınlarda gerçekleştirilen kontrollerde de fiyat tarifelerinin görünür şekilde asılı olup olmadığına, ürünlerin gramajlarına, tezgah ve kasa fiyatlarının uygunluğuna bakıldı.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Iğdır Ticaret İl Müdür Vekili Mücahit Yalçın, ramazana kadar denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, "Türkiye genelinde bugün 10 ilde eş zamanlı olarak, basınımızla birlikte ramazan ayı öncesi fiyat etiketi ve haksız fiyat denetimleri gerçekleştirdik. Kasaplarda, süpermarketlerde ve lokantalarda denetimler yaptık. 2025 yılı içerisinde Iğdır'da toplam 939 firmada denetim gerçekleştirdik. 114 bin 172 ürünü inceledik. Haksız fiyat olabileceğini değerlendirdiğimiz 2 bin 542 ürünle ilgili işlemleri yaparak bakanlığımıza gönderdik. Ayrıca il genelinde 213 aykırılık tespit ettik. Bu denetimler Türkiye'nin 81 ilinde sürekli olarak yapılmaktadır. Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü olarak haftanın 5 günü sahadayız; restoranlarda, kasaplarda, manavlarda ve süpermarketlerde fiyat etiketi ve haksız fiyat denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Erdal Vural ise, "Ticaret İl Müdürlüğünü tebrik ediyorum. Fahiş fiyatlara karşı denetimlerini sürdürüyorlar" dedi.