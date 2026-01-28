Iğdır'da Fahiş Fiyat Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Iğdır'da Fahiş Fiyat Denetimleri Sürüyor

Iğdır\'da Fahiş Fiyat Denetimleri Sürüyor
28.01.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan öncesi Iğdır'da restoran, fırın ve kasaplara yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Iğdır'da yaklaşan ramazan öncesinde işletmelere yönelik denetim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı ekiplerince Türkiye genelinde 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Iğdır'da restoran, fırın ve kasaplara yönelik kontroller yapıldı. Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince restoranlarda yapılan denetimlerde, fiyat tarifelerinin iş yerlerinin giriş kapısında ve hizmet sunulan masaların üzerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bulundurulup bulundurulmadığı kontrol edildi. Ayrıca menü fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılarak uyumsuzluk olup olmadığı incelendi. Kasaplara yönelik denetimlerde ise et ürünlerinin alış ve satış fiyatları karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığı denetlendi. Fırınlarda gerçekleştirilen kontrollerde de fiyat tarifelerinin görünür şekilde asılı olup olmadığına, ürünlerin gramajlarına, tezgah ve kasa fiyatlarının uygunluğuna bakıldı.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Iğdır Ticaret İl Müdür Vekili Mücahit Yalçın, ramazana kadar denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, "Türkiye genelinde bugün 10 ilde eş zamanlı olarak, basınımızla birlikte ramazan ayı öncesi fiyat etiketi ve haksız fiyat denetimleri gerçekleştirdik. Kasaplarda, süpermarketlerde ve lokantalarda denetimler yaptık. 2025 yılı içerisinde Iğdır'da toplam 939 firmada denetim gerçekleştirdik. 114 bin 172 ürünü inceledik. Haksız fiyat olabileceğini değerlendirdiğimiz 2 bin 542 ürünle ilgili işlemleri yaparak bakanlığımıza gönderdik. Ayrıca il genelinde 213 aykırılık tespit ettik. Bu denetimler Türkiye'nin 81 ilinde sürekli olarak yapılmaktadır. Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü olarak haftanın 5 günü sahadayız; restoranlarda, kasaplarda, manavlarda ve süpermarketlerde fiyat etiketi ve haksız fiyat denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Erdal Vural ise, "Ticaret İl Müdürlüğünü tebrik ediyorum. Fahiş fiyatlara karşı denetimlerini sürdürüyorlar" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Fahiş Fiyat Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:39
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:48:36. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da Fahiş Fiyat Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.