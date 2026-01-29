Iğdır'da İki Ayrı Yangın Paniği - Son Dakika
Iğdır'da İki Ayrı Yangın Paniği

29.01.2026 15:36
Iğdır'da çatı katı ve köydeki ahşap evde yangın çıktı, can kaybı olmadan maddi hasar meydana geldi.

Iğdır'da biri apartman çatı katında, diğeri ise köyde ahşap bir evde çıkan iki ayrı yangın paniğe neden oldu. Her iki olayda da can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Iğdır'da ilk yangın, Cumhuriyet Mahallesi Doğubeyazıt Caddesi 555. Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına alarak yangının binanın diğer dairelerine sıçramasını önledi. Yangın sırasında bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, çatı katındaki daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İkinci yangın ise Iğdır merkeze bağlı Yaycı köyünde meydana geldi. Ahşap tavanlı bir evde çıkan yangının, soba bacasında biriken kurum ve ziftlerin tutuşması sonucu başladığı öğrenildi. Alevlerin ahşap yapıya ulaşması ile büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, evde maddi hasar oluştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

