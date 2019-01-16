Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Kaçak Avcılara Ceza

Iğdır'da Kaçak Avcılara Ceza

1 saat önce

Iğdır'da kaçak olarak tavşan ve keklik avı yaptıkları iddia edilen 5 kişiye, 3 bin 865 lira ceza uygulandı.

Iğdır'da Kaçak Avcılara Ceza, System.String[]
Iğdır'da kaçak olarak tavşan ve keklik avı yaptıkları iddia edilen 5 kişiye, 3 bin 865 lira ceza uygulandı.

Kentin kırsal kesiminde izinsiz olarak yaban tavşanı ve keklik avı yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince bölgede çalışma başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde kırsaldaki aramalarda, 5 kaçak avcı yakalandı.

Bölgede kaçak avcılık yaptıkları belirlenen bu avcılara, kişi başı 773 lira olmak üzere toplamda 3 bin 865 lira ceza verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:43 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Iğdır, Güncel
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