Iğdır'da Kadın Cinayeti Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet

27.01.2026 21:35
Esra Ertekin'in eşi tarafından 38 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin davada sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından vahşice öldürülen Esra Ertekin davasında karar çıktı. Genç kadını 38 bıçak darbesiyle öldüren uzman çavuş Ferdi Bağcı, mahkeme heyeti tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen ve kamuoyunda büyük infial yaratan kadın cinayetine ilişkin davanın son duruşması Iğdır'da bugün görüldü.Tutuklu sanık Ferdi Bağcı'nın yargılandığı davada mahkeme, sanığın eşe karşı kasten öldürme suçunu nitelikli hallerle işlediğine hükmederek en ağır cezalardan biri olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını verdi. Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda duygusal anlar yaşandı. Esra Ertekin'in annesi ve babası gözyaşlarını tutamazken, fenalaşarak baygınlık geçirdikleri öğrenildi.

Esra Ertekin'in ailesi, yakınları ve kadın cinayetlerine karşı mücadele eden vatandaşlar kararı "gecikmiş de olsa adaletin tecellisi" olarak değerlendirdi. Mahkeme sonrası Esra Ertekin ailesinin avukatı Tolgahan Şafak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şafak, verilen kararın kamu vicdanını bir nebze rahatlattığını ancak dosyada yer alan bazı nitelikli haller yönünden hukuki değerlendirmelerinin sürdüğünü belirtti.

Avukat Şafak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dosya kapsamındaki deliller, bu cinayetin tasarlanarak ve canavarca hisle işlendiğini göstermektedir. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet cezası vermiştir, bu önemli bir karardır. Ancak biz, olayın tüm nitelikli yönleriyle hükme yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle kararın üst mahkeme tarafından da değerlendirilmesi adına yasal haklarımızı kullanacağız."

Şafak, ayrıca dava sürecini takip eden basın mensuplarına teşekkür ederek kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumsal duyarlılığın artması gerektiğini vurguladı.

Aile ve avukatları, bu davanın yalnızca bir ceza yargılaması olmadığını, aynı zamanda kadın cinayetlerine karşı verilen toplumsal mücadelenin bir parçası olduğunu belirterek, "Artık kadınlar ve çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

