Iğdır'da Keklik avlayan 2 şahsa 11 bin 328 lira ceza kesildi - Son Dakika

Iğdır'da Keklik avlayan 2 şahsa 11 bin 328 lira ceza kesildi
01.05.2021 12:06
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı köyü domuz burnu mevkiinde jandarma ekipleri, 'canlı mühre ve tuzaklama yöntemi' ile keklik avlayan 2 kişi yakaladı.
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı köyü domuz burnu mevkiinde jandarma ekipleri, 'canlı mühre ve tuzaklama yöntemi' ile keklik avlayan 2 kişi yakaladı.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri canlı mühre kullanılarak kaçak avcılık yapan 2 şahsı tespit etti. Yapılan aramalarda 4 adet canlı mühre ve misinadan yapılmış tuzak ele geçirildi. Şahıslara 7 bin 504 TL idari, 3 bin 824 TL tazminat olmak üzere toplam 11 bin 328 TL para cezası uygulandı. Ele geçirilen kafes ve tuzaklar yakılarak imha edilirken, Keklikler ise doğaya salındı. - IĞDIR
Son Dakika Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı