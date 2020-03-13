Iğdır'da Nevruz Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da Nevruz Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika

Iğdır'da Nevruz Bayramı kutlamaları başladı

13 dakika önce

Iğdır'da, Türk dünyasında 18 asrı aşkın süredir kutlanan Nevruz Bayramı kutlamaları başladı.

Iğdır'da, Türk dünyasında 18 asrı aşkın süredir kutlanan Nevruz Bayramı kutlamaları başladı.

Nevruz kutlamaları kapsamında, her yıl mart ayının ikinci haftasından itibaren başlayan kutlamaların ilkinde mezarlıklar ziyaret edilip temizlik yapılarak ölüler için dua ediliyor.

Etkinlikte, bayram kutlamalarının başlamasından ilk iş olarak mezarlıklar ziyaret ediliyor.

Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve şeker dağıtılmasıyla süren "Ölü Bayramı", bir bayram kutlaması olmasına rağmen hüzünlü anlara sahne oluyor.

Kentte yaşayan Azerbaycan Türklerinin aşamalar halinde kutladığı etkinlikte mezarlık ziyaretlerinin ardından diğer kutlamalar yapılarak baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı karşılanıyor.

Yöre sakinlerinden Hasan Balcı, AA muhabirine, atalarının da bu bayramı kutladığını, gelecek nesillere de geleneklerini aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Nevruz Bayramı kutlamalarının en eski Türk adetleri arasında yer aldığını belirten Balcı, "Nevruz geleneği atalarımızdan bize miras kalan ve İslamiyet sonrasında da devam ettirdiğimiz ve yaşattığımız bir geleneğimizdir." dedi.

Baharın gelişinin güzelliklerle karşılandığını, ilk olarak ölüleri yad ederek sürdürdüklerini aktaran Balcı, "Kabir ziyaretleri yapıyoruz, ölülerimizin mezarlarını tamir edip bakımlarını yapıyoruz. Ruhlarına Kur'an-ı Kerim okutup dualar ediyoruz, sadakalar dağıtarak ihsan yemekleri veriyoruz. Yeni bir yıla, güzel bir mevsime girmeden önce ölülerimizi rahmetle şükranla anıyoruz. Bayram bu şekilde başlıyor." diye konuştu.

"Bayram hediyesi olarak Kur'an-ı Kerim okuyoruz"

Vatandaşlardan Sefer Ali Turan, sabahın erken saatlerinde uyanıp hazırlık yapılarak mezarlık ziyaretine başlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bütün akrabalarımızla mezarlığa geldik. Ölülerimiz böyle günlerde bizden dua, Kur'an-ı Kerim okunmasını bekler. Biz de bu inançla geliyoruz. Biz de onlara bayram hediyesi olarak Kur'an-ı Kerim okuyoruz, onların adına hayırlarda bulunuyoruz. Allah hepimizin hayrını kabul etsin."

Iğdır'da Nevruz Bayramı kutlamaları başladı

Nevruz Bayramı, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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