Iğdır'da Rüşvet Soruşturması: 7 Kişi için İddianame
Iğdır'da Rüşvet Soruşturması: 7 Kişi için İddianame

10.02.2026 12:49
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, rüşvet ve irtikap suçlarından 7 kişi hakkında iddianame hazırladı.

IĞDIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen adliyede rüşvet ve irtikap soruşturmasında iddianame hazırlandı. Iğdır Adliyesi'nde görevli 2 yazı işleri müdürü ile 2 avukatın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2025 yılı Mayıs ayında adliyede rüşvet, irtikap ve zimmet suçlarına yönelik yapılan soruşturma kapsamında; aranması çıkan şüphelilerle irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zaman aşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yaparak haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen, mahkeme kalemlerinde yazı işleri müdürü olarak görev yapan T.Ç. ve Ü.Y. isimli şüpheliler, 28 Mayıs 2025'te tutuklandı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen sesli ve görüntülü tespitler kapsamında, Iğdır Barosu'na kayıtlı bazı avukatların da şüphelilerle eylem birlikteliği içinde olabileceği değerlendirilince, soruşturma genişletildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve Adalet Bakanlığı'nın izniyle yürütülen rüşvet, irtikap ve yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde; avukat G.A. ve R.Ş., düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan G.A. ile R.Ş. hakkında konutu terk etmeme tedbiri (ev hapsi) uygulanmasına karar verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Iğdır Adliyesi'nde görevli 2 yazı işleri müdürü ile 2 avukatın da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede; 7 kişi hakkında 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA

