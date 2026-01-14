Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı

Iğdır'da 3 ay sürdürülen takip sonucu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması için 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışması yaptı.

Çalışmaların ardından özel harekat polisleri ve insansız hava araçlarının da desteğiyle 15 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 tüfek, pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden ikisi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Gözaltındaki 11 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.