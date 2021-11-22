Iğdır'da yeni atanan öğretmenler için tören düzenlendi - Son Dakika

Iğdır'a yeni atanan öğretmenler için tanışma ve eğlence programı düzenlendi.

Iğdır Valiliğince, kentteki farklı okullara atanan öğretmenlerin bir araya getirilmesi, tanışma ve kaynaşma maksadıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kafkas Dansları ekibinin danslarıyla devam eden törende, müzik öğretmenleri tarafından konser verildi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, öğretmenlerle birer birer tanışıp kitap hediye etti.

Program sonunda ise yine öğretmenlerce yapılan resimlerin bulunduğu sergi gezildi.

Etkinliğe Vali Sarıibrahim'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve öğretmenler katıldı.