Iğdır'dan Ağrı yaylalarına göçerlerin yolculuğu başladı

Iğdır'da geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerlerin, yağışlarla yeşeren Ağrı yaylalarına ulaşmak için günlerce süren yolculuğu, yaylaları koyun ve kuzu sesleriyle şenlendirdi.

Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde Iğdır başta olmak üzere Siirt, Bitlis ve Muş illerinden besicilerin yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için tercih ettiği Ağrı'daki birçok yaylalar, geçen sene etkili olan kuraklığın aksine bu yıl yağışlarla yemyeşil oldu.

Birçok ildeki göçerler de her yıl olduğu gibi bu yıl da karların erimesi ve havaların ısınmasıyla yaşadıkları bölgelerden koyun, kuzu ve oğlaklarıyla yola koyularak yaz dönemi boyunca belirli bir ücret karşılığında kiraladıkları yaylalara ulaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

Iğdır'dan, Balık Gölü ve Sinek Yaylası mevkisini kullanarak Ağrı'ya giden göçerler, bölgede son günlerde yüksek noktalarda etkili olan kar ve soğuk havaya rağmen sürüler halindeki küçükbaş hayvanlarıyla gece gündüz demeden yürüyerek il merkezine yakın köylere ulaştı.

İl merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Cumaçay köyü yakınlarında mola veren ve burada arazi kiralayarak hayvanlarını otlatan göçerler, zorlu doğa şartlarıyla da mücadele ediyor.

Göçerler, zorlu coğrafyada gece gündüz binlerce hayvanı otlatıp her türlü bakımını yapıyor.

Yazı otlakların bol olduğu Ağrı'daki yaylalarda geçirecek göçerler, sonbaharda havaların soğumasıyla yeniden hayvanları ile alçak rakımlı bölgelere göç edecek.

"Hayvanlarımızla günlerce süren yoldan geldik"

Göçerlerden Ömer Gültekin, AA muhabirine, geçen senenin kurak geçtiğini ve hayvanlarını otlatmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Bu yıl etkili olan yağışların hem tarım arazileri hem de yaylalar için çok iyi olduğunu belirten Gültekin, şöyle konuştu:

"Iğdır'ın Bulakbaşı köyünde çiftçilik yapıyoruz. Mayıs ayının başında hayvanlarımızla yola koyulduk. Hayvanlarımızla günlerce süren yoldan geldik. Geldiğimiz güzergah dağlık alanlardı ve buralarda son günlerde etkili olan kar bizi çok zorladı. 20 günlük yolculuğumuzda geceleri mola verip tüp ve ateşin üzerinde yemeklerimizi yapıyoruz. Her sene bu şekilde yaylalara gidiyoruz. Geçen sene maalesef kurak geçti. Bu yıl özellikle mayıs ayında devam eden yağışlar bizi umutlandırdı. Yaylalar yağışlarla canlandı. Burada bir süre kalıp ardından inşallah Dumanlı Yaylası'na gideceğiz."

Gültekin, Iğdır'ın çok sıcak olması nedeniyle besicilerin yaz aylarında hayvanlarını Ağrı ve Kars'ın yaylalarına götürdüğünü anlattı.

Göçerler serin olan Ağrı yaylalarını tercih ediyor

Ağrı'daki yaylaların, yaz aylarında çok serin olması yüzünden sıcaktan bunalan hayvanları için buraya göç eden yüzlerce göçere ev sahipliği yaptığını dile getiren Gültekin, şunları kaydetti:

"Biz iki kişi geldik. Geceleri kurt tehlikesi sebebiyle dönüşümlü nöbet tutuyoruz. Yayla yolculuğu zor geçiyor, yağmur yağıyor ve özellikle geceleri soğuk oluyor, ısınmak için ateş yakıyoruz, keçelerin içinde yatıyoruz. Bu bölgede 10 gün daha konaklayacağız ve daha sonra 4 gün sürecek yolculuğun ardından hayvanlarımızı yaylaya ulaştıracağız. Yaylada 3 ay kalacağız ve sonbaharda tekrar Iğdır'a gideceğiz. Hayatım boyunca her zaman hayvancılık yaptım. Uyuduğumuzda yanımızda bulunan hayvanlardan birinin boynuna bağladığımız ipin diğer ucunu kolumuza bağlıyoruz. Eğer hayvan hareket ederse bizi çekiyor ve biz de bu şekilde uyanıyoruz."

Göçerlerin, koyun ve kuzu sesleriyle şenlenen yaylalara yolculuğu Anadolu Ajansı (AA) ekibince dron ile görüntülendi.