IĞDIR Doğu'nun 'Çukurova'sı bölgeyi besliyor

Doğu'nun 'Çukurova'sı bölgeyi besliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 'Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır, ürettiği sebze ve meyvelerle bölgeyi besliyor. Erzurum'dan Hakkari'ye kadar bir çok il, ihtiyacını Iğdır'dan karşılıyor. Ürünlerin toplandığı Melekli beldesinden her gün onlarca kamyon bölge illerine sebze-mevyve taşıyor.

Doğu Anadolu gibi yüksek platolar ve dağlık kesimlerin geniş yer kapladığı bir bölgede bulunan Iğdır, gerek iklimi, gerekse toprak ve bitki örtüsüyle bölgenin adeta sebze-meyve deposu. Mikroklima iklimi, 800 metrelik rakımı ve toprak yapısı nedeniyle birçok meyve ve sebze türünün yanı sıra hububatın da yetiştirildiği Iğdır'da Aras nehri de bereket taşıyor. Başta kayısı olmak üzere, domates, elma, şeftali, karpuz, kavun, patlıcan, fasulye, biber, salatalık, ceviz, kiraz, dut, erik, mısır, pamuk, üzüm yetiştiriciliği yapan 10 bine yakın kayıtlı çiftçi, yaklaşık 358 bin hektarlık yüzölçüme sahip Iğdır Ovası'nın 118 bin 500 hektarını tarım arazisi olarak kullanıyor. İlk baharla birlikte ekim yapan çiftçiler, kayısı hasadından sonra bugünlerde başta domates, salata olmak üzere tarladan topladığı ürünlerini Iğdır-Nahcivan karayolu kenarındaki Melekli Beldesi'ne getirerek satışa sunuyor.

Ürettikleri, karpuz, domates, biber gibi sebze-meyveleri kamyonlarla bölge illerine gönderen çiftçiler, Doğu'yu beslediklerini söyledi. Komşu Nahcıvan, Doğu ve Güneydoğu'nun bazı illerine sebze verdiklerini anlatan üreticiler, genelde tarlatan satış yaptıklarını belirtti. Melekli Beldesi'ne de bölgeden gelen alıcılar için ürün getirdiklerini ifade eden çiftçiler, Bu bölgede en fazla meyve ve sebze üretimi Iğdır yöresinde gerçekleşiyor. Bazı yıllar fazla ürün elde edemesek de bu yıl gayet verimli geçiyor. Ektiğimiz ürünlere hasat dönemine kadar adeta bebek gibi bakıyoruz. Bu yıl karpuzda istediğimiz kazancı sağlayamadık. Karpuzun fiyatı 30-50 kuruşa kadar düştü. Domateste ise bir artış var. Şu an dometisin kasası 15-17 liraya alıcı buluyor dedi.