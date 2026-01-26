Iğdır FK, Kenan Koçak ile Anlaştı

Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile anlaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz."
