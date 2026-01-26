Iğdır FK Manisa Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Spor

Iğdır FK Manisa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Iğdır FK Manisa Maçı Hazırlıklarına Başladı
26.01.2026 21:37
Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK maçı için çalışmalarına teknik direktör Koçak ile devam ediyor.

Alagöz Holding Iğdır FK, ligin 23. haftasında karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Göreve yeni gelen teknik direktör Kenan Koçak'ın çalıştırdığı takım, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Alagöz Holding Iğdır FK ile Manisa FK arasındaki maç, 31 Ocak Cumartesi günü 13.30'da Iğdır'da oynanacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Manisa, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK Manisa Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Iğdır FK Manisa Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
