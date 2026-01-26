Iğdır FK Manisa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Alagöz Holding Iğdır FK, ligin 23. haftasında karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Göreve yeni gelen teknik direktör Kenan Koçak'ın çalıştırdığı takım, hazırlıklarına yarın da devam edecek.
Alagöz Holding Iğdır FK ile Manisa FK arasındaki maç, 31 Ocak Cumartesi günü 13.30'da Iğdır'da oynanacak.
