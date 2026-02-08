Iğdır FK, Serikspor'u 3-1 Yendi

Stat: Eryaman
Hakemler: Melih Aldemir, Serdar Osman Akarsu, Mehmet Pekmezci
Serikspor: Veysel Sapan, Sertan Taşqın (Dk. 46 Topalli), Martynov, Castro, Skvortsov (Dk. 46 Cengiz Demir), Burak Asan, Bilal Ceylan, Nalepa, Selim Dilli (Dk. 88 Şeref Özcan), Gökhan Altıparmak, Sadygov (Dk. 79 Adeola)
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 55 Oğuz Kağan Güçtekin), Alim Öztürk (Dk. 55 Ali Kaan Güneren), Tsunami, Güray Vural, Loshaj (Dk. 40 Ahmet Emin Engin), Robin Yalçın, Bacuna (Dk. 87 Özder Özcan), Gökcan Kaya, Fofana (Dk. 56 Serkan Asan), Bruno
Goller: Dk. 6 Tsunami, Dk. 45 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 86 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 67 Selim Dilli (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 28 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 18 Gökhan Altıparmak, Dk. 28 Burak Asan, Dk. 46 Cengiz Demir, Dk. 84 Castro (Serikspor)
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara'da karşılaştığı Serikspor'u 3-1 yendi.
