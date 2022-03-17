Iğdır'ın tuz mağaraları turizmcilerin Doğu'daki seyahat rotasına ekleniyor - Son Dakika
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Iğdır'ın tuz mağaraları turizmcilerin Doğu'daki seyahat rotasına ekleniyor

17.03.2022 14:27

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ziyarete açılan ve sosyal alan çalışmaları devam eden mağaralardaki Tuz Terapi Merkezi'ne daha fazla misafir çekilebilmesi için çalışma yürütülüyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ziyarete açılan ve sosyal alan çalışmaları devam eden mağaralardaki Tuz Terapi Merkezi'ne daha fazla misafir çekilebilmesi için çalışma yürütülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı'nda bulunan ve sağlık turizmine kazandırılması planlanan mağaralar, son dönemde Doğu Ekspresi Treni ile bölgeye gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Tamamı ışıklandırılan, sosyal alan çalışmaları devam eden mağaraların her mevsim cazibe merkezi haline gelmesi için Tuzluca Kaymakamlığı yeni girişimde bulundu.

Seyahat acenteleriyle yapılan görüşmeler ve davetler sonucu firmaların rotalarını bölgeye çevirmesiyle, Kars-Ağrı-Iğdır güzergahındaki doğal güzelliklere alternatif durak oluşturulması hedefleniyor.

"Turizm firmalarıyla görüşmeler devam ediyor"

Kaymakam Salih Çiğdem, AA muhabirine, özellikle Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen misafirlerin tuz mağaralarını ziyaret ettiğini söyledi.

Mağaraların son zamanlarda ilgi gördüğünü ifade eden Çiğdem, şöyle konuştu:

"Turistlerin, Kars'taki gezi noktalarını bitirdikten sonra burayı da yeni bir turizm noktası olarak belirlediklerini görüyoruz. Özellikle turizm firmalarıyla bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Iğdır, üç ülkeye sınır olması, doğal zenginlikleri ve iklim koşulları nedeniyle ön plana çıkan bir ilimiz. Kars'taki güzellikler, Tuzluca'daki mağaramız ve Iğdır'daki güzellikler, hatta Ağrı'ya kadar bir turizm noktası oluşturup ziyaretçilerimizin daha geniş kapsamlı ziyaret yapmalarını sağlayabileceğimizi düşünüyorum."

Çiğdem, mağaraların dünyada farklı örneklerinin bulunduğunu fakat bu derinlik ve uzunluktaki en önemli doğal yapının Tuzluca'da olduğunu belirterek, Tuz Terapi Merkezi'nin yerin yaklaşık 80 metre altında yer aldığını dile getirdi.

Mağaraya gelen ve galeri boşluklarını görenlerin şaşırdığını anlatan Çiğdem, şunları kaydetti:

"Gelenler buradan mutlu ayrılıyor. Bu kadar geniş kapsamlı olduğunu düşünmediklerini ifade ediyorlar. Buradaki sosyal alanlarımızla insanlarımızın daha çok vakit geçirebilmelerini sağlayacağız. Kafeterya, çocuk oyun alanları, kütüphane ve konferans salonumuz olacak. Böyle bir alan oluştuktan sonra hem yurt içi hem de yurt dışından ziyaretçilerimizin daha fazla ilgi göstereceklerini umut ediyoruz."

Iğdır'ın tuz mağaraları turizmcilerin Doğu'daki seyahat rotasına ekleniyor
Iğdır'ın tuz mağaraları turizmcilerin Doğu'daki seyahat rotasına ekleniyor
Iğdır'ın tuz mağaraları turizmcilerin Doğu'daki seyahat rotasına ekleniyor

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Kaynak: AA

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