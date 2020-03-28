IĞDIR KAYISI üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Iğdır'da kayısı ağaçları çiçek açtı. - Son Dakika

KAYISI üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Iğdır'da kayısı ağaçları çiçek açtı. Doğu'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır Ovası'nda kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Türkiye'de kayısı üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Iğdır'da, baharda çiçek açan kayısı ağaçları, büyüleyici görüntüler oluşturuyor.

Mikroklima iklimi ve coğrafi konumu nedeniyle 'Doğu'nun Çukurova'sı' olarak adlandırılan ve yıllık yaklaşık 50 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı kentte, on binlerce kayısı ağacı çiçek açtı. Her ilkbaharda beyaz çiçekleriyle adeta gelinlik giyen kayısı ağaçları, bir yandan doğaseverlerin ilgi odağı olurken bir yandan da bölgenin turizmine katkı sağlıyor. Kayısı bahçelerinin çiçek açmasıyle görsel şölen yaşandığını söyleyen Nihat Aras, "İnşallah bu güzellik koronavirüsü unutturur" dedi.