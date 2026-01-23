Iğdır Üniversitesi Rektörü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Iğdır Üniversitesi Rektörü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Iğdır Üniversitesi Rektörü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
23.01.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Ekrem Gürel, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf yarışmasında oy kullandı. Oylama 15 Şubat'ta sona erecek.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gürel, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Gürel, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih eden Gürel, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafına oy verdi.

Rektör Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Anadolu Ajansı bizim gözbebeğimiz, gururumuz. Çok uzun yıllardır ulusal ajansımız. Türk halkı olarak ilk haber aldığımız ve güvendiğimiz kaynakların başında Anadolu Ajansı geliyor. Sadece habercilik yapmıyor, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri yumağının da lideri konumunda." dedi.

Yarışmayı değerlendiren Gürel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bildiğim kadarıyla dünya genelinde de itibar gören, prestijli bir yarışma. Böyle bir etkinlikte 6 farklı kategori altındaki resimleri seçme sürecinde oy kullanmış olmaktan büyük memnuniyet duydum. Yarışma sonlandığında hepimizin zihninde iz bırakacak resimlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Sonucu merakla bekliyorum."

Oylama, 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Iğdır Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Ekrem Gürel, Kültür, Güncel, Sanat, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır Üniversitesi Rektörü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes kesen son UEFA Avrupa Ligi’nin liderini 9010’daki golle yıktılar Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi
YPG, kendi silah deposunu patlattı YPG, kendi silah deposunu patlattı
Tüm stadı susturdu Deniz Gül’den 90. dakikada hayat öpücüğü Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a duygusal veda Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü

20:10
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 20:35:54. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır Üniversitesi Rektörü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.