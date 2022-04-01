Iğdır Üniversitesinde atık yağlar biyodizele dönüştürüldü - Son Dakika
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Iğdır Üniversitesinde atık yağlar biyodizele dönüştürüldü

01.04.2022 16:27
Iğdır Üniversitesinde atık yağlar biyodizele dönüştürüldü

Iğdır Üniversitesi yemekhanesinden toplanan atık yağlardan biyodizel üretildi.

Iğdır Üniversitesi yemekhanesinden toplanan atık yağlardan biyodizel üretildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Araştırma Laboratuvarı ve Uygulama Merkezinde, hava ve su kirliliğinin önüne geçmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, üniversitenin yemekhanesinden toplanan atık yağlar, gerekli işlemlerin ardından biyodizele dönüştürüldü.

Çalışmayla, elde edilen yakıt, yanma, laboratuvar ve araç testlerinden de geçirilerek yüzde 75 verim elde edildi.

Projede görev alan öğretim görevlisi Musa Karadağ, araştırma laboratuvarlarında atık, hayvansal ve bitkisel yağlardan biyodizel ve gliserin üretimiyle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Uluslararası çevre örgütlerinin "1 litre kirli kızartma yağı ve atık yağın çöpe atılmasıyla 1 milyon litrelik temiz su kaynağının kirlendiğine" sıkça dikkati çektiğini kaydeden Karadağ, "Biz de ihtisas üniversitesi olmamız nedeniyle atık yağları geri dönüşüme kazandırarak bununla hem çiftçilerimize araç yakıtı üretmeyi hem de gelir elde etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Iğdır Üniversitesinde atık yağlar biyodizele dönüştürüldü
Iğdır Üniversitesinde atık yağlar biyodizele dönüştürüldü

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Iğdır Üniversitesi, Araştırma, Tragger, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır Üniversitesinde atık yağlar biyodizele dönüştürüldü - Son Dakika


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