İğneada'da Yasal Olmayan İstavrit Avına Cezalı Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İğneada'da Yasal Olmayan İstavrit Avına Cezalı Müdahale

İğneada\'da Yasal Olmayan İstavrit Avına Cezalı Müdahale
05.02.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İğneada'da yasal boy sınırı altında avlanan 1 ton 300 kg istavrite el konuldu, kaptana ceza verildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 1 ton 300 kilogram istavrite el konuldu.

İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İğneada açıklarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bir balıkçı teknesine yaptığı denetimde, mevzuat hükümlerine aykırı şekilde, yasal boy limiti 13 santimetrenin altında avlanan 1 ton 300 kilogram istavrite el koydu.

Denetimde tekne kaptanına idari para cezası uygulandı.

El konulan 110 kasa balık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi. Balıklar, vakıf görevlilerince ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kaynak: AA

Balıkçılık, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İğneada'da Yasal Olmayan İstavrit Avına Cezalı Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:49:44. #7.11#
SON DAKİKA: İğneada'da Yasal Olmayan İstavrit Avına Cezalı Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.