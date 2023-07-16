İHA'larla Tespit Edilen Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi operasyonlarıyla başarıyla devam ediyor. Son olarak Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın sözde eyalet yöneticisi Bilal Onat öldürüldü.

İHA'LAR TESPİT ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir grup terörist İHA tarafından tespit edildi. Bölgeye yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörist grup etkisiz hale getirilirken yapılan incelemede teröristlerden kimliği tespit edilenlerden birinin "Devrim Garzan" kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise "Sidar Amed" kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi.

SÖZDE EYALET YÖNETİCİSİYMİŞ

TSK, sözde Avaşin sorumlularından terörist Bilal Onat'ı etkisiz hale getirdi. Onat'ın terör örgütü PKK'nın sözde "Avaşin eyalet yönetimi" üyesi olduğu bildirildi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu ile geçen hafta da terör örgütü PKK'nın Zap bölgesindeki muhaberesinden sorumlu "Serzan Mava" kod adlı terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirilmişti.