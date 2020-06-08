Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Ebru Polat, son olarak Instagram hesabından paylaştığı bir videoda, ""Dost deyip evinize aldığınız insanlar, yarın kocalarınızı elinizden alırlar" demişti. Ebru Polat'ın magazin gündemini sarsan bu açıklamasının altından ihanet çıkmıştı.

SAATİ GÜNDEM OLDU

Polat, ihanet açıklaması için Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Müge ve Gülşen ise o sırada inanılmaz bir detaya dikkat etti. Polat'ın "En yakın kız arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı" açıklaması bittikten sonra ünlü şarkıcının saati gündem oldu.

300 BİN TL DEĞERİNDE

Programın sunucuları Ebru Polat'ın kolundaki saatin değerinin 300 bin TL olduğunu söyleyerek "Saat resmen konuşuyor Türkçe'de bilmeyen bir saat. 300 bin TL. Altın zaten. 50 TL'lik saati taksan farkı ne ki... İnanılmaz bir rakam... Ebru Gündeş'in kolundaki saat geldi aklıma 700 bin TL'lik saati..." ifadelerini kullandı.

"KOCANIZI ELİNİZDEN ALIRLAR" PAYLAŞIMININ ALTINDAN İHANET ÇIKTI

Öte yandan ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kocalarınızı elinizden alırlar" paylaşımına açıklık getirmişti. Sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlayan Polat, "En yakın kız arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı. Adam tersledi ben de gerekeni yaptım. Bazı insanlar enişteci olurlar. Senin kocan senin sevgilin daha tatlı gelir. Aman diyeyim dost diye bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı