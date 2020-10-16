(tekrar) İHBİR dünya devlerini üyeleri ile buluşturuyor

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) düzenlediği sanal ikili iş görüşmelerinde Latin Amerikalı alım heyetleri Türk şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Online yapılan görüşmelerde çikolata, şekerli mamuller, atıştırmalık ürünler, yağ grubu, bakliyatlar, geleneksel ürünler, un ve unlu mamuller en çok talep gören ürünler arasında yer aldı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) dijital ihracat sürecinin başlamasıyla birlikte gerçekleştirdiği Latin Amerika'nın en prestijli süpermarket zincirlerinden 'Disco da Exito Uruguay' firmasının yetkilileri ile görüşmeler sona erdi. 3 ay içerisinde 800'den fazla görüşme yapıldığını söyleyen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Üyelerimiz iş bağlantılarını devam ettirerek başarılı görüşmelere imza attı. Kovid-19 salgınının ticaretimizin önüne geçmemesi için hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"HEDEF ROTAMIZ LATİN AMERİKA"

Ayda en az 2 alım heyeti görüşmesi organize ettiklerini belirten Okutur, "İkili görüşmeler kapsamında 'Disco da Exito Uruguay' firmasının yetkilileriyle üyelerimiz arasında yaklaşık 50 görüşme gerçekleşti. Eylül ayında aynı grubun Kolombiya temsilcisi 'Almacenes Éxito S.A.' ile yapılan sanal görüşmelerin ardından, aynı grubun ikincisi olan 'Disco da Exito Uruguay' firması ile olan görüşmeleri de tamamlamış bulunuyoruz. Hedefimiz, ana şirketler grubunun Latin Amerika genelinde bulunan diğer zincirleri ile bağlantıları devam ettirerek, kıtada sektörümüzün tüm ürünlerinin bilinirliğini ve tüketimini artırmak. İkili görüşmeler sonrası görüşmelerin verimli ve başarılı geçtiğine dair olumlu geri dönüşler alıyoruz. Salgının ticaretimizin geliştirilmesine engel olmasına izin vermeksizin, hız kesmeden heyetlerimizi sanal platformda gerçekleştirmeye ve üyelerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"800'Ü AŞAN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Firma yetkililerinin çikolata, şekerli mamuller, atıştırmalık ürünler, yağ grubu, bakliyatlar, geleneksel ürünler, un ve unlu mamuller gibi ürün gruplarına ilgi gösterdiğini aktaran Okutur, "Online ortamda dijital kataloglar ve firmaların web siteleri üzerinde inceleyerek üyelerimizle verimli görüşmeler gerçekleştirildi. İhracatçı ve ithalatçı firmalar içerisinde bulunduğumuz süreç dolayısıyla bir ülkeyi ziyaret etmeden sanal ortamda ihracat görüşmelerini daha hızlı ve aktif olarak yapabiliyor. Son üç ay içerisinde üyelerimizin, 800'ü aşan sanal görüşme gerçekleştirmesini sağladık. Bu bizler için 800 iş birliğine öncülük etmek anlamına geliyor. Pandemi döneminde İHBİR olarak ihracat rakamlarımızı artırmamızdaki önemli nedenlerden biri de sanal heyetlerdir. Uluslararası piyasalarda ülkemizin rekabet edebilirliğinin artırılması ve Latin Amerika'da, ülkemizin sahip olduğu potansiyeli en etkin şekilde tanıtmak açısından ikili görüşmelerimize son derece önem veriyoruz. Talepler doğrultusunda diğer ülkelere yönelik organizasyonlarımızı da gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.