İHD'den Rojava'daki Çocuk Hakları İhlalleri İçin Acil Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İHD'den Rojava'daki Çocuk Hakları İhlalleri İçin Acil Çağrı

26.01.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHD, Rojava'da çocuk öldürme ve kaçırma vakaları için BM'yi harekete geçmeye çağırdı.

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD), Rojava'da çocuklara yönelik öldürme ve kaçırma vakalarına dikkati çekerek, BM Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilciliği, UNICEF, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni acilen harekete geçmeye çağırdı.

İnsan Hakları Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rojava'da çocuklara yönelik hak ihlalleri yaşanmaya devam ediyor. Reqa'da aynı aileden dördü çocuk olmak üzere altı kişinin katledilmesi; iki kız çocuğu ile bir kadının kaçırılması, çocuklara yönelik ağır ve sistematik ihlallerin cezasızlık zemininde sürdüğünü bir kez daha göstermektedir. Kaçırma, infaz ve sivilleri hedef alma gibi bu pratikler, IŞİD'e özgü yöntemler olarak hafızalarda yerini korumakta; bu tür saldırıların yeniden görünür hale gelmesi, söz konusu örgütün farklı biçimlerde yeniden canlandırılmaya çalışıldığına dair ciddi kaygıları güçlendirmektedir. Kobane, Kamışlo ve Haseke hattında süren saldırılar, abluka ve insani kriz koşullarıyla birlikte değerlendirildiğinde, çocukların yaşam hakkının çok yönlü biçimde ve sistematik olarak ihlal edildiği açıktır.

Bu fiiller 'çatışmanın sonuçları' olarak değerlendirilemez, çocukların yaşam hakkına, güvenliğine ve insan onuruna yönelik açık ve ciddi ihlallerdir. Çocukların öldürülmesi, kaçırılması ve silahlı çatışmalarda hedef alınması; BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, ilgili ek protokoller ile BM Güvenlik Konseyi'nin 1612, 1882 ve 1998 sayılı kararları uyarınca savaş suçu olarak tanımlanmaktadır. Reqa'da yaşananlar, uluslararası toplumun hareketsizliğinin çocuklar açısından yarattığı yıkıcı sonuçları ortaya koymaktadır.

Kaçırılan kız çocukları ve kadının akıbeti derhal açıklanmalı; çocuklara yönelik tüm ağır ihlaller bağımsız, tarafsız ve etkin soruşturmalara konu edilmelidir. Sorumlu kişi ve yapılar hakkında uluslararası ceza adaleti mekanizmaları işletilmelidir. BM Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilciliği, UNICEF, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Çocuklar ne çatışmanın tarafıdır, ne meşru hedefidir, ne de kaçınılmaz kayıptır. Çocukların öldürüldüğü ya da kaçırıldığı her yerde insanlığa karşı suç vardır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güvenlik, Rojava, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHD'den Rojava'daki Çocuk Hakları İhlalleri İçin Acil Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aston Villa, deplasmanda Newcastle United’a şans tanımadı Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'a şans tanımadı
Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusundan kötü haber Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber
Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

16:52
Maçtan sonra ortaya çıktı Sadettin Saran’ın gergin anları
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:16
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 17:10:44. #7.11#
SON DAKİKA: İHD'den Rojava'daki Çocuk Hakları İhlalleri İçin Acil Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.