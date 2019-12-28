İHH'dan İdlib'e yardım - Son Dakika
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İHH'dan İdlib'e yardım

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Beykoz Şubesi, Suriye'nin İdlib bölgesine iki tır yardım malzemesi gönderdi.

İHH'dan İdlib'e yardım, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Beykoz Şubesi, Suriye'nin İdlib bölgesine iki tır yardım malzemesi gönderdi.

Beykoz'da toplanan yardım malzemelerinin savaş mağdurlarına ulaştırılması için Beykoz 15 Temmuz Şehitler Meydanında program düzenlendi.

Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, programdaki konuşmasında, üç hafta önce 6 kişilik bir grupla İdlib bölgesini ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyareti İHH Beykoz Şubesinin organize ettiğini aktaran Bozbay, "Bizler de gözlemci olarak oradaki drama şahit olmak üzere bir gün oradaydık. Kampları dolaştık, insanların orada yaşadığı sıkıntıları gözlerimizle gördük. Duygularımı ifade etmekte güçlük çekiyorum. İnsanlar içler acısı bir durumla karşı karşıya." diye konuştu.

Programın ardından içerisinde un, battaniye ve temel gıdaların bulunduğu tırlar, İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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