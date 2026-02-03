İHH'dan Sokakta Kalanlara Yardım - Son Dakika
İHH'dan Sokakta Kalanlara Yardım

03.02.2026 12:16
İHH, soğuk havalarda sokakta yaşayanlar için bot, mont ve battaniye dağıtımı yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sosyal Yardım Birimi, kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlar için yardım çalışması başlattı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerine destek olan vakıf, soğuk havalarda dışarıda yaşamak zorunda kalanlara bot, mont, battaniye, uyku tulumu ve konserve dağıtımı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH İstanbul Sosyal Yardım Birimi Koordinatörü Haluk Özüer, dondurucu soğuklarda dışarıda kalan vatandaşların bir nebze de olsa ısınmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Özüer, "Soğuk havalarda en büyük riskle karşı karşıya kalan kesimlerin başında sokakta kalan vatandaşlarımız geliyor. Bizler de bu yardım çalışmasıyla onların yanında olmak istedik." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'dan Sokakta Kalanlara Yardım

12:34
SON DAKİKA: İHH'dan Sokakta Kalanlara Yardım - Son Dakika
