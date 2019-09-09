Son Dakika Haberleri: İHH'den Suriye'de çocuk şenliği
Son Dakika Güncel Haber

İHH'den Suriye'de çocuk şenliği

25 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yetimler için çocuk şenliği düzenledi.

İHH'den Suriye'de çocuk şenliği, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yetimler için çocuk şenliği düzenledi.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesine bağlı İhtimlat beldesinde Şam Yetim Okulu'nda eğitim öğretim yılına başlayacak 700 yetim öğrenci için etkinlik düzenledi.

İHH'nin onardığı İhtimlat Şam Yetim Okulu bahçesinde çocuklar için şişme oyun parkı kuruldu.

Çocuklar, Türk gönüllülerinin de katıldığı etkinlikte gönüllerince eğlenirken çeşitli hediyeler ve kırtasiye malzemeleri de aldı.

AA muhabirine açıklama yapan İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Hasan Aksoy, "Suriye'deki yetim okulumuzda bulunan çocukların okula adaptasyonları için etkinlik düzenledik." dedi.

Aksoy, "Suriye'nin geleceğinde etkili olacak çocukların yeni yılda eğitim öğretimlerinde başarılı olmaları için İHH olarak yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de savaşının başladığı dönemden bu yana barınma, eğitim, sağlık ve eğitim alanında çalışmalarını sürdürüyor.

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavusoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, güvenli bölge çıkışı: Eylül bitmeden oluşturulmazsa kendi yolumuza gideriz Erzurum'da korkunç kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya 55 tır dolusu sevkiyat yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:08:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İHH'den Suriye'de çocuk şenliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]