İHH'nın 80 şehirde yetim projeleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH'nın 80 şehirde yetim projeleri devam ediyor - Son Dakika

İHH'nın 80 şehirde yetim projeleri devam ediyor

6 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Bölge Koordinatörü Meral Kaya, Türkiye'nin 80 farklı şehrinde yetim çocuklar için başlatılan projelerin devam ettiğini söyledi.

İHH'nın 80 şehirde yetim projeleri devam ediyor, System.String[]

İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Bölge Koordinatörü Meral Kaya, Türkiye'nin 80 farklı şehrinde yetim çocuklar için başlatılan projelerin devam ettiğini söyledi.

Kırşehir İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kollarının, Memur-Sen Kırşehir Şubesinde düzenlediği "Ümmet Coğrafyası" isimli söyleşi programında konuşan Kaya, İHH'nın başta Türkiye olmak üzere Afrika, Asya, Balkanlar ve dünyanın farklı yerlerinde yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

İHH'nın büyük bir özenle devam ettirdiği projelerinden birisinin de yetimlere yönelik olduğunu belirten Kaya, yeryüzünde milyonlarca yetim çocuk olduğunu, gönüllüler vasıtasıyla bunlara ulaşıp yüzlerini güldürmenin en büyük hedefleri olduğunu dile getirdi.

Yetim çalışmasının vakfın bel kemiği olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Yeryüzündeki milyonlarca çocuktan yetişebildiklerimize el uzatmaya çalışıyoruz. İHH şu anda 100 bin yetime bakıyor. Yetim çalışmalarımızda Türkiye ikinci sırada. Birinci sırada 16 bin yetimle Filistin. İkinci sırada 15 binin üzerinde yetimle Türkiye. Daha sonra, Afrika, Balkanlar ve Asya'daki ülkeler geliyor. Türkiye'nin 80'e yakın şehrinde yetim çalışmamız var. Bu çocuklarımıza ailelerinin yanında bakıyoruz. Yurt dışında ailesi olmayan yetimlerimiz var. 13 ülkede 39 tane yetimhanemiz bulunuyor. Burada binlerce çocuğumuza hem barınma hem de eğitim imkanı sunuluyor."

Kaya, Kırşehir'de 80'in üzerinde yetim çocuğa el uzatıldığına işaret ederek, etrafında yetim çocuk olanların vakfa ulaşması halinde bu çocukların geleceği için her türlü imkanın seferber edileceğini kaydetti.

Söyleşide, görme engelli hafız Hamide Özbek'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Suriye'nin İdlib şehrindeki çatışmalardan kaçanlarla ilgili yardım kampanyası planlaması yapıldı.

İnsani Yardım Vakfı, Türkiye, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinden şiddet gören kadın: "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum"
Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır İran'ın olimpiyat madalyalı tek kadın atleti ülkesini terk etti: Ezilen milyonlarca kadından biriyim Bir siyanür vakası daha! Ablanın uyanıklığı faciayı önledi

Son Dakika Haberleri
19:18 Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - Katar Emiri Hamad es-Sani - Son Dakika
19:18 İsrail'deki insan hakları kuruluşu Filistinli çocuklara yönelik polis ihlallerini belgeledi - Son Dakika
19:18 Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
19:15 Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - İran Cumhurbaşkanı Ruhani - Son Dakika
19:14 Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika
16:49 Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 19:21:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İHH'nın 80 şehirde yetim projeleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]