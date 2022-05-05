IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI - Son Dakika
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IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI

05.05.2022 11:18

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'nde sağanak nedeniyle oluşan heyelan sonucu 2 kaya parçası Belisırma Köyü yoluna düştü.

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'nde sağanak nedeniyle oluşan heyelan sonucu 2 kaya parçası Belisırma Köyü yoluna düştü. Şans eseri yaralanan olmazken Selime Beldesi'nde 4 ev ve 2 mandırayı su bastı. Kapadokya'nın başlangıç bölgesi olan Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nin bulunduğu bölgede dün gece başlayan sağanak yağış sonucu vadiden Belisırma Köyü yoluna 2 dev kaya parçası düştü. Şans eseri yaralananın olmadığı, yol ulaşıma kapatıldı. Selime Beldesi'nde 4 ev ve 2 mandırayı su bastı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, bölgede incelemelerde bulundu. Vali Aydoğdu, can kaybı ve yaralanan olmadığını ve hasar tespit çalışmasının başlatıldığını belirtti.

Belisırma Köyü'nde restoran işleten Kerim Yasav,"Dün gece etkili olan aşırı yağışlarından dolayı gece yarısı bir gürültü duyduk. Gece olduğu için hangi tarafa düştüğünü bilemedik. Melendiz Çayı da taştı ve lokantaların suya bulunan şark köşeleri suya kapılıp gitti. Bundan dolayı esnaflar olarak üzgünüz. Allah'tan geldi. "dedi.

IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI - Son Dakika
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