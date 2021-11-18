İhlas caddesinde asfalt çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

ÇALIŞMALARIMIZLA YOLUN KALİTESİNİ VE STANDARTLARINI ARTIRDIK

Melekbaba ve Taştepe Mahallelerini birbirine bağlayan ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan İhlas Caddesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmaları da tamamlanarak cadde konforlu ve güvenli bir hale getirildi.

Yoğun olarak kullanılan İhlas Caddesindeki çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, "Melekbaba ve Taştepe Mahallelerini birbirine bağlayan, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerimizin ortak caddesi olan İhlas Caddemizin asfalt çalışmaları yapıldı. İhlas Caddesi Semt Konağımızın, sağlık ocağının, camimizin, okulun ve pazarın yolu. İhlas Caddemizin asfaltı deforme olmuştu ve Büyükşehir Belediyemiz altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmaları programına aldığı caddemizde üst yapı çalışmalarını yaptı. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya'da güzel hizmetler yapıldığını belirten Mahalle sakinlerinden Akif Akpolat ise "Malatya'da güzel hizmetler görüyoruz. Hemen hemen bütün kavşaklar yapılıyor. Başkanımıza teşekkür ederim. Bende Pütürgeliyim ve değerli hemşerimden Selahattin Başkanımızdan güzel hizmetlerinin devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışmalarla yolun kalitesini artırdıklarını belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir yaptığı konuşmada, "Melekbaba ve Taştepe Mahallelerinin ortak kullandığı İhlas Caddesinde asfalt çalışmalarımızı yaptık. Muhtarımızın deforme olmuş asfaltın yenilenmesiyle ilgili talepleri vardı. İhlas Caddemizin konumu itibariyle otobüs ve minibüs güzergâhıyla birlikte gençlik merkezinin yolunun bölgede olması nedeniyle önem arz eden bir caddemizdi. İlk olarak freze çalışması ve ardından bsk sıcak asfalt kaplama çalışması yaptık. Bu çalışmalarımızla yolun kalitesini ve standartlarını artırmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.