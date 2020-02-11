İhlas Ev Aletleri'ne Almanya'dan 'excellent product design' ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İhlas Ev Aletleri'ne Almanya'dan 'excellent product design' ödülü - Son Dakika Ekonomi

İhlas Ev Aletleri'ne Almanya'dan 'excellent product design' ödülü

6 saat önce

İhlas Ev Aletleri büyümeye, büyüdükçe dünya otoritelerinden takdir görmeye devam ediyor.

İhlas Ev Aletleri'ne Almanya'dan 'excellent product design' ödülü, System.String[]

İhlas Ev Aletleri büyümeye, büyüdükçe dünya otoritelerinden takdir görmeye devam ediyor. Son olarak Alman tasarım kuruluşu German Design tarafından, yeni model su arıtma cihazları Aura Cebilon Dflow ve Aura Cebilon flow'a 'excellent product design' ödülü verildi.


Türkiye'nin 29 yıllık su arıtma üreticisi İhlas Ev Aletleri, 2020 yılı başında üretimine başlanan Aura Cebilon Dflow ve Aura Cebilon Iflow su arıtma cihazları, Alman tasarım kuruluşu German Design tarafından en üst düzey ödül olan 'Excellent Product Design' ödülüne layık görüldü. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ödül törenine, ürünlerin tasarımında büyük emekleri olan AR-GE mühendisleri; Erkan Dipçin, Bilal Özsarıkaya ve Hakan Maden katılarak, yetkililerin elinden iki ürünün ödüllerini aldılar.


Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Genel Müdür Dr. Ömer Kamber, şunları söyledi: "İhlas Ev Aletleri olarak, arkasında büyük bir aile olan, çok özel ürünler tasarlayan ve üreten bir şirketiz. Kuruluşumuzdan bu güne kadar attığımız her adım ve aldığımız her kararda bu sorumluluk ve bilinçle hareket ettik, bu yolda ilerlerken emeklerimizin dışarıdan bağımsız profesyoneller tarafından da ödüle layık görülmesi bizi çok mutlu ediyor. Profesyonel davranışlar, profesyonelce karşılık görüyor. Tasarım safhasında kullanıcı estetiğini düşünerek yaptığımız çalışmaların ödüllerle geri dönüşü de, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu almış olduğumuz German Design ödülü ile ürünlerimizin aldığı ödül sayısı 23 oldu. Bu mutluluğu en başta kıymetli çalışanlarımızla, saygıdeğer bayilerimizle ve Türkiye dahil dünyanın dört bir yanında bulunan çok değerli müşterilerimizle paylaşıyor her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."


Ayrıca; İhlas Ev Aletleri AR-GE birimi, 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 'AR-GE Merkezi' ünvanı verilen Türkiye'nin sayılı merkezlerinden de biri olmuştu. Şirket yine 2017 yılında, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) bünyesinde yürütülen inovasyon geliştirme programı İNOVALİG'de de 21'inci sırada yer almıştı. - İSTANBUL

İhlas Ev Aletleri, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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