Son Dakika Haberleri: İhlas Grubu'ndan Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'ya Ziyaret

İhlas Grubu'ndan Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'ya Ziyaret

1 saat önce

Erzincan Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'yı ziyaret etti.

İhlas Grubu'ndan Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'ya Ziyaret, System.String[]
Erzincan Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'yı ziyaret etti.

Üzümlü Belediyesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş'e, İhlas Medya Grubu Bölge Reklam Müdürü Atıf Yolcu ve Türkiye Gazetesi Abone Koordinatörü Rıdvan Şanlıoğlu eşlik etti.

Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, ziyaretlerinden ötürü İhlas Medya Grubuna teşekkürlerini ileterek, 2018 yılında Üzümlü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları ve 2019 yılında tamamlanacak ve hayata geçirilecek olan projeleri aktardı. Başkan Sazlı, belediye çalışmalarını, Üzümlü'nün modern bir ilçe olma hüviyetine kavuşması adına gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Erzincan Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş ise İhlas Grubu'nun, yaklaşık yarım asırlık köklü geçmişiyle inşaat ve devremülk işletmeciliğinden medya ve iletişime; üretim, pazarlama ve ticaretten eğitim ve sağlığa kadar uzanan geniş bir faaliyet alanında hizmet vermekte olduğunu belirterek, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'ya çalışmalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

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