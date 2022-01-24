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İhsaniye'de 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

İhsaniye'de 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

24.01.2022 15:05
İhsaniye'de 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma düzenlediği operasyonda 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da jandarma düzenlediği operasyonda 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir şahsın elinde kaçak sigara olduğunu öğrenen jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak aracında arama yaptı. Aramalarda 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayın ardından ismi açıklanmayan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaçak Sigara, Karahisar, Jandarma, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İhsaniye'de 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İhsaniye'de 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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