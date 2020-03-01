İhtara uymadılar, minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İhtara uymadılar, minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

İhtara uymadılar, minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı

6 saat önce

HATAY'da, sürücüsünün, polisin 'dur' ihtarına uymadığı minibüs, kovalamaca sırasında şarampole yuvarlandı.

İhtara uymadılar, minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]

HATAY'da, sürücüsünün, polisin 'dur' ihtarına uymadığı minibüs, kovalamaca sırasında şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan yabancı uyruklu 32 kişiden 4'ü yaralandı.

Samandağ'dan merkez Antakya ilçesine gelen 52 HL 829 plakalı minibüse polis ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, hızını artırarak yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Minibüs, Saraykent Mahallesi Doktorlar Sitesi önüne geldiğinde şarampole yuvarlandı. Minibüste, aralarında çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 32 kişiden 4'ü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.


Samandağ, Antakya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tırnakçılık yaparken yakalanan kadınlar ortalığı birbirine kattı
Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği karargahta dikkat çeken uyarı levhası Sınırı geçen göçmen: Görüşürüz Türkiye, bir daha gelmem Son dakika: Türkiye, Esed rejimine ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 16:06:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İhtara uymadılar, minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]