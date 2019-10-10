Son Dakika Haberleri: İhtiyaç molası bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel İhtiyaç molası bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı

İhtiyaç molası bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı

1 saat önce

Sultanbeyli'de adliyeye götürülürken tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçan şüpheli kaçtığı Esenyurt'ta yakalandı.

İhtiyaç molası bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı, System.String[]

Sultanbeyli'de adliyeye götürülürken tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçan şüpheli kaçtığı Esenyurt'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, karıştığı bir olay nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki şüpheli O.T.'yi Büyükçekmece'den Anadolu Yakası'ndaki ilgili birimlere getiren polis aracı, O.T'nin tuvalet ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Sultanbeyli ilçesinde mola verdi.

Araçtan indirilen O.T. kaçmaya başladı. Ekipler polis aracıyla şahsı kovaladığı sırada aracın lastiği patlarken, bunun üzerine ekipler Aydos Ormanı istikametine kaçmaya devam eden şahsı yaya olarak kovalamaya devam etti.

Şüpheli O.T.'nin Aydos Ormanı civarında bir taksiye binerek Esenyurt'a geldiğinin tespit edilmesi üzerine Esenyurt ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği çalışma sonucu O.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Büyükçekmece, Sultanbeyli, Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:56 Kaynak: AA
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